Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в матче с «Зенитом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» (0:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Счёт минимальный — 1:0. Были у нас полумоменты, подходы, голевых моментов явных не было, стандарты были опасные. Могли, конечно, сравнять счёт при определённом везении. Но в целом, конечно, закономерная победа «Зенита». Поздравляю Сергея Богдановича с победой.

Мы дважды поменяли схему во втором тайме и в конце уже оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который также может решить эпизод. К сожалению, Энрикес не попал в игру, на мой взгляд, поэтому нам пришлось поменять игрока», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте