Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в матче с «Зенитом»

Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» (0:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Счёт минимальный — 1:0. Были у нас полумоменты, подходы, голевых моментов явных не было, стандарты были опасные. Могли, конечно, сравнять счёт при определённом везении. Но в целом, конечно, закономерная победа «Зенита». Поздравляю Сергея Богдановича с победой.

Мы дважды поменяли схему во втором тайме и в конце уже оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который также может решить эпизод. К сожалению, Энрикес не попал в игру, на мой взгляд, поэтому нам пришлось поменять игрока», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android