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Стали известны причины отсутствия Мартинса в заявке «Спартака» на матч с «Динамо»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в заявке на матч 23-го тура РПЛ с «Динамо».

«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», – заявил Зеленов Metaratings.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.

Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.