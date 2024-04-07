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Стали известны причины отсутствия Мартинса в заявке «Спартака» на матч с «Динамо»

Стали известны причины отсутствия Мартинса в заявке «Спартака» на матч с «Динамо»
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса в заявке на матч 23-го тура РПЛ с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», – заявил Зеленов Metaratings.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0.

Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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