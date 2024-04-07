«Монако» с Головиным в составе обыграл «Ренн» в 28-м туре Лиги 1

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ренн». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Матч начался в 18:05 мск. Он завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственным автором гола в минувшей игре стал Магнес Аклиуше.

В стартовом составе хозяев вышел россиянин Александр Головин. Полузащитник провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 52 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Ренн» заработал 39 очков и расположился на девятой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии монегаски обыграли «Ренн» со счётом 2:1. В составе «Монако» голами отметились Вандерсон и Юссуф Фофана. Единственный гол «Ренна» забил Бенжамен Буриго.

Также 7 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 сыграли:

«Тулуза» — «Страсбург» — 0:0

«Монпелье» — «Лорьян» — 2:0

«Реймс» — «Ницца» — 0:0