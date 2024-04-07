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«Краснодар» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начало

«Краснодар» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начало
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В субботу, 13 апреля, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра первого круга чемпионата России сезона-2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге. В составе «Краснодара» отличился полузащитник Эдуард Сперцян. Ответный мяч забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Ему ассистировал Вильмар Барриос.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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