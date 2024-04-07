«Спартак» победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Динамо» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Он закончился победой «Спартака» со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес, реализовав пенальти. В штрафной «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. На 74-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 87-й минуте Соболев оформил дубль и принёс победу «Спартаку».

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.