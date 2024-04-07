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Динамо — Спартак. Прямая трансляция
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Динамо — Спартак 1:2, результат матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

«Спартак» победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Динамо» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Он закончился победой «Спартака» со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

На пятой минуте счёт открыл мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес, реализовав пенальти. В штрафной «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. На 74-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 87-й минуте Соболев оформил дубль и принёс победу «Спартаку».

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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