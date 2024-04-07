Гильермо Абаскаль назвал главную проблему «Спартака» в игре с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоялась 7 апреля 2024 года. Она завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Мы постоянно доходили до финальной трети, но делали подачи в никуда. Либо во вратаря, либо защитники прерывали.

Классен очень высококачественный игрок, точность его передач высока. Я обязан его похвалить», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.