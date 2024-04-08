Грилиш: Месси – единственный человек в команде Гвардиолы, который мог делать то, что хочет

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал игрока, который мог делать всё, что хочет в команде Хосепа Гвардиолы.

«Единственный человек в команде Гвардиолы, который мог идти и делать то, что хочет, — это Месси, и это вполне справедливо», — приводит слова Грилиша Daily Mail.

Напомним, Месси и Гвардиола вместе работали в «Барселоне». Специалист возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 года.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2025 года.

Грилиш, в свою очередь, выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Трансерная стоимость футболиста оценивается в € 65 млн.

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф