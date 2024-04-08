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Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о своём будущем

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о своём будущем
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Защитник «ПСЖ», капитан команды Маркиньос заявил, что он не прочь играть за парижан до завершения карьеры.

«Я вижу своё будущее в «ПСЖ». Эта футболка, этот клуб, этот город – это мой дом. Я готов помогать любым способом, и я был бы более чем счастлив провести остаток своей карьеры в «ПСЖ». Да, завершить карьеру здесь было бы неплохо», – приводит слова защитника популярный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Teitter).

29-летний защитник выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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