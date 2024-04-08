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Мбаппе – о предстоящем матче «ПСЖ» с «Барселоной»: я не собираюсь прятаться

Мбаппе – о предстоящем матче «ПСЖ» с «Барселоной»: я не собираюсь прятаться
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился настроем на предстоящий четвертьфинальный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пришло время великих игроков, и я к этому готов. Как обычно, я не собираюсь прятаться», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч состоится 10 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Ответная встреча запланирована на 16 апреля в Барселоне.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад», а «Барселона» прошла «Наполи».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 39 голов и 9 результативных передач.

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