Серхио Рамос может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Турецкий инсайдер Экрем Конур сообщил о том, что испанским защитником «Севильи» Серхио Рамосом интересуются два клуба из МЛС.

Речь идёт об американских «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», – командах, представляющих Юг США.

«Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами» интересуются 38-летним испанским игроком Серхио Рамосом», – написал Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Куда именно вероятнее всего может перейти Рамос – в клуб из Калифорнии или Флориды – пока неизвестно.

Рамос вернулся в «Севилью» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за андалусийцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился cемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.