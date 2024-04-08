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Сёмин: была бы реализация более качественной, «Динамо» заранее закончило бы со «Спартаком»

Сёмин: была бы реализация более качественной, «Динамо» заранее закончило бы со «Спартаком»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1). Игра состоялась накануне, 7 апреля, и прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Всегда бывают ошибки. И они приводят к поражениям. Я думаю, что физическое состояние «Динамо» в матче со «Спартаком» было не в лучшем виде. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок — тот побеждает.

Матч для «Динамо» был не самый лучший. Конечно, реализация должна была быть более качественной, тогда бы «Динамо» заранее закончило бы матч со «Спартаком», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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