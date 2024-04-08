Сёмин: была бы реализация более качественной, «Динамо» заранее закончило бы со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1). Игра состоялась накануне, 7 апреля, и прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Всегда бывают ошибки. И они приводят к поражениям. Я думаю, что физическое состояние «Динамо» в матче со «Спартаком» было не в лучшем виде. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок — тот побеждает.

Матч для «Динамо» был не самый лучший. Конечно, реализация должна была быть более качественной, тогда бы «Динамо» заранее закончило бы матч со «Спартаком», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.