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Игрок «Факела» Калинин: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом

Игрок «Факела» Калинин: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин считает, что чемпионом России по итогам сезона-2023/2024 станет санкт-петербургский «Зенит».

— Ты успел поиграть за «Краснодар» и «Динамо». Из этих команд может кто-то стать чемпионом в этом сезоне?

— Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в турнире, набрав 44 очка. Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 13 апреля и пройдёт на домашней арене чёрно-зелёных. Стартовый свисток судьи раздастся в 17:00 мск.

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