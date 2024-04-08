Вирджил ван Дейк: ничья с «Манчестер Юнайтед» похожа на поражение

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам игры 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это похоже на поражение, мы снова виноваты. У нас было так много моментов, и мы должны были довести игру до конца. К сожалению, мы допустили ошибку, у нас было так много времени, чтобы всё исправить, но мы очень спешили», — приводит слова ван Дейка журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

7 апреля проходил матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча закончилась ничейным результатом — 2:2. После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.