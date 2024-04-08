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Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт: мы должны были обыгрывать «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт: мы должны были обыгрывать «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался по итогам игры 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы должны были набирать три очка в этой встрече. Но, думаю, в то же время нужно оценивать по всей игре, а мы уступали в счёте. Парни продемонстрировали характер, боролись до конца и забили второй гол. Очко — это лучше, чем совсем ничего. Мы хотели получить три очка, не сомневайтесь, но лучше так, чем проиграть. Возможности выиграть у нас были. Но в этой игре нам не хватило последнего шага — паса или решающего удара», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

7 апреля проходил матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча закончилась ничейным результатом — 2:2. После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     1:1 Фернандеш – 50'     2:1 Майну – 67'     2:2 Салах – 84'    
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