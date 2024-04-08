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Соболев — о победе над «Динамо»: неважно, как забиты голы, главное — счёт на табло

Соболев — о победе над «Динамо»: неважно, как забиты голы, главное — счёт на табло
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о характере матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), отметив, что в дерби всегда чувствуется большой накал и давление, из-за чего футболисты совершают различные ошибки. Форвард заявил, что главное в футболе это счёт на табло.

«Волевая победа на характере? В дерби по-другому не бывает. Это огромный накал, давление, поэтому все ошибаются. Если бы футбол был без ошибок, все бы играли 0:0. Неважно, как забиты голы, как пропущено, главное — счёт на табло», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

Соболев смог оформить голевой дубль в концовке матча с «Динамо». Оба гола нападающий «Спартака» забил после неуверенной игры вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

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