Соболев — о победе над «Динамо»: неважно, как забиты голы, главное — счёт на табло

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о характере матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), отметив, что в дерби всегда чувствуется большой накал и давление, из-за чего футболисты совершают различные ошибки. Форвард заявил, что главное в футболе это счёт на табло.

«Волевая победа на характере? В дерби по-другому не бывает. Это огромный накал, давление, поэтому все ошибаются. Если бы футбол был без ошибок, все бы играли 0:0. Неважно, как забиты голы, как пропущено, главное — счёт на табло», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Соболев смог оформить голевой дубль в концовке матча с «Динамо». Оба гола нападающий «Спартака» забил после неуверенной игры вратаря бело-голубых Игоря Лещука.