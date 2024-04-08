В «Пари НН» сообщили, что Константин Кучаев приступил к тренировкам в общей группе

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что полузащитник Константин Кучаев приступил к тренировкам в общей группе.

«Кучаев уже тренируется в общей группе, всё в порядке. Но решение, сможет ли он играть, будет приниматься накануне матча с «Оренбургом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, к «Пари НН» Кучаев присоединился в феврале этого года. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона. На данным момент нижегородцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Юрана сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 14 апреля.