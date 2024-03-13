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Лукин: с Кучаевым и Ермаковым переписываемся — обидно, когда друзья уходят из команды

Лукин: с Кучаевым и Ермаковым переписываемся — обидно, когда друзья уходят из команды
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал об общении с бывшими партнёрами по команде Никитой Ермаковым и Константином Кучаевым. Оба футболиста выступают за «Пари Нижний Новгород», Ермаков — на правах аренды.

«Когда уходят друзья из команды, всегда немного обидно. Кучаев и Ермаков — сильные футболисты, хорошие пацаны. Сейчас мы переписываемся, общаемся, поддерживаем друг друга. У них вроде всё хорошо складывается в «Пари НН», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 12 марта, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 2:0. В составе армейцев отличились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

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