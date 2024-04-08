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Соболев рассказал, как на «Спартак» повлиял быстрый пропущенный гол в матче с «Динамо»

Соболев рассказал, как на «Спартак» повлиял быстрый пропущенный гол в матче с «Динамо»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как быстрый пропущенный мяч в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) повлиял на планы на игры красно-белых, отметив, что в дерби никогда нельзя сдаваться раньше окончания встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Естественно, когда ты на второй минуте пропускаешь гол, все планы, которые были на игру, немножко рушатся, и команда соперника начинает играть по-другому, потому что они уже ведут в счёте, а нам нужно отыгрываться.

И, в принципе, это дерби, и тут нельзя сдаваться. Да вообще, в принципе, нельзя никогда сдаваться, тем более в дерби, когда для болельщиков эта игра особо важна и других вариантов нет, как биться до конца, что сегодня и было от всей команды», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

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