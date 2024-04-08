Соболев рассказал, как на «Спартак» повлиял быстрый пропущенный гол в матче с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как быстрый пропущенный мяч в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1) повлиял на планы на игры красно-белых, отметив, что в дерби никогда нельзя сдаваться раньше окончания встречи.

«Естественно, когда ты на второй минуте пропускаешь гол, все планы, которые были на игру, немножко рушатся, и команда соперника начинает играть по-другому, потому что они уже ведут в счёте, а нам нужно отыгрываться.

И, в принципе, это дерби, и тут нельзя сдаваться. Да вообще, в принципе, нельзя никогда сдаваться, тем более в дерби, когда для болельщиков эта игра особо важна и других вариантов нет, как биться до конца, что сегодня и было от всей команды», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».