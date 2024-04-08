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Goal представил обновлённый рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» — 2024

Goal представил обновлённый рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» — 2024
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Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal обновил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» по итогам 2024 года. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Гарри Кейн («Бавария»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);

9. Антуан Гризманн («Атлетико»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

13. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

16. Флориан Вирц («Байер»);

17. Лаутаро Мартинес («Интер»);

18. Родриго («Реал»);

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

20. Лионель Месси («Интер Майами»).

Действующим обладателем награды является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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