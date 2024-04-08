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«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

«Рубин»: Шамов, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр, «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.

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