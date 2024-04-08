Николай Заболотный: в «Сочи» оказалось три опытных вратаря, не понимали, кто сыграет

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный поделился воспоминаниями о первом времени после перехода в клуб с юга России в 2018 году.

– В «Сочи» вы оказались в 2018-м. В тот момент они только переехали в Адлер. Могли представить, что задержитесь на такой долгий срок?

– Вообще не представлял. И не строил долгоиграющих планов. У футболиста всё может измениться завтра. Сегодня ты работаешь в основе, а завтра уже никому не нужен. Надо жить сегодняшним днём. Жил-жил — и прошло шесть лет.

– По сути полноценным для вас вышел только первый сезон. А дальше скорее роль резервиста. Есть вратари и люди, которых очень напрягает быть вторым, а как с этим у вас?

– В первом сезоне я действительно много играл, мы вышли в РПЛ, а в команду пришли Джанаев, Фролов. Более понятная ситуация, когда в команде есть два сильных и опытных вратаря, которые друг с другом конкурируют, а третий – молодой. Но тут у нас оказалось три таких кипера. Это уже много. И все претендуют на место в составе. Здесь уже тяжело – вас трое, а место одно.

Мы даже в команде не всегда понимали, кто сыграет. Все получали игровое время. На свои 5-10 матчей я выходил. Даже еврокубки зацепил. Не было такого, что третий номер не играл условно два года. Всегда надо держать тонус и быть готовым помочь команде.

Так было в первом сезоне в РПЛ, когда мы чуть не вылетели. Сос заболел, я вышел на «Спартак», победили и сохранили место. Когда заняли пятое место – в конце сезоне у Соса тоже проблемы, и я страхую, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.