Николай Заболотный: не могу сказать, что Григорий Иванов — «батя»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о президенте «Урала» Григории Иванове. Напомним, ранее Заболотный выступал за екатеринбургский клуб.

– Клубная легенда «Урала» — Григорий Иванов. Он батя?

– Не могу сказать «батя». Для кого-то – да, а для кого-то – нет. Думаю, у него не ко всем одинаковое отношение. Есть Шатов, Фидлер – к ним он относится очень тепло. Есть те, к кому иначе. Нет, не плохо, а просто по-другому. Но он всегда с командой, всегда старается помочь.

Что он бросал в раздевалке? Помню только бутылки. Обычное дело. Но в целом он сам по себе добрый, просто вспыльчивый. Могли и поругаться с ним, но всегда мирились. Его всегда воспринимали как президента. Он мог сказать что-то про настрой и болельщиков, но в футбольную часть никогда не лез, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.