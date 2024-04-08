Зиньковский признан лучшим футболистом «Спартака» в марте

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский признан лучшим игроком красно-белых в марте, сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале. 27-летний вингер набрал 52% голос. Напомним, в марте Антон принял участие в четырёх матчах «Спартака», в которых отметился одним голом.

В голосовании Зиньковский обошёл защитника Срджана Бабича (16%) и голкипера Александра Максименко (13%).

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,2 млн. Контракт 27-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл 30 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.