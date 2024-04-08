«Спартак» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Абдулло Джебова

Российский полузащитник Абдулло Джебов стал игроком московского «Спартака». 19-летний игрок перешёл в стан красно-белых из «Ростова». О трансфере сообщили пресс-служба молодёжной команды «Спартака».

«Спартак» и «Ростов» согласовали трансфер 19-летнего полузащитника Абдулло Джебова. Добро пожаловать в «Спартак»!» – говорится в сообщении команды.

В прошлом сезоне в 19 матчах Молодежной лиги Абдулло забил пять мячей и сделал девять голевых передач.

Напомним, «Спартак» в 23-м туре Российской Премьер-лиги в гостях одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Сейчас спартаковцы имеют на своём счету 35 очков. Они занимают шестое место в турнирной таблице.