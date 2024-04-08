Валерий Непомнящий: «Спартаку» в матче с «Динамо» просто повезло

Бывший тренер российских и зарубежных команд Валерий Непомнящий подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и бело-голубыми (2:1). Также специалист высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

— Что касается ошибок Лещука, в жизни всё случается. Конечно, «Динамо» было лучше, а «Спартаку» просто повезло, но в футболе так бывает. Динамовцам надо было забивать ещё, чтобы делать результат раньше.

— Абаскаль после матча с «Динамо» на пресс-конференции заявил, что для «Спартака» это была заслуженная победа.

— Что вы ожидаете от Абаскаля? Он не оригинален», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.