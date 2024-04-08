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Валерий Непомнящий: «Спартаку» в матче с «Динамо» просто повезло

Валерий Непомнящий: «Спартаку» в матче с «Динамо» просто повезло
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Бывший тренер российских и зарубежных команд Валерий Непомнящий подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и бело-голубыми (2:1). Также специалист высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

— Что касается ошибок Лещука, в жизни всё случается. Конечно, «Динамо» было лучше, а «Спартаку» просто повезло, но в футболе так бывает. Динамовцам надо было забивать ещё, чтобы делать результат раньше.

— Абаскаль после матча с «Динамо» на пресс-конференции заявил, что для «Спартака» это была заслуженная победа.

— Что вы ожидаете от Абаскаля? Он не оригинален», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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