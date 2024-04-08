Кафанов: выходить после таких ошибок — удел не всех вратарей, но, думаю, Лещук сможет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской со «Спартаком» (1:2). В минувшей встрече Лещук допустил две результативные ошибки.

«Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю. Вратарская доля нелёгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!» — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, после 22 сыгранных в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге матчей московское «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице.