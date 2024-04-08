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Динамо – Спартак, 23-й тур РПЛ, разбор матча, тактика: подход к тактике, как правильно воспринимать тактику

Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике
Антон Михашенок
«Динамо» – «Спартак»: тактический разбор
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Антон Михашенок поднимает вопросы, оставшиеся после матчей «Динамо» — «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Здесь вполне мог бы быть тактический обзор одного конкретного матча «Динамо» — «Спартак» — жанр, который стал жутко популярным в последние годы. Отмечали бы выход «Динамо» из-под прессинга, стадии, на которые разбился матч, кто в этот раз копировал «Брайтон» – в общем, всё было бы по канону подобных текстов. В итоге всё сводилось бы к тому, что план «Динамо» работал лучше, потому команда заслуженно доминировала и могла побеждать крупнее, если бы реализовала свои моменты.

Но Игорь Лещук допустил две ошибки, которым крайне сложно найти оправдание. И что? И куда теперь такие тексты?

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

В один день подобных матчей было сразу два. Прямо перед московским дерби «Ливерпуль» не выпускал «Юнайтед» с их трети весь первый тайм, не позволил нанести ни одного удара по своим воротам, но забил всего один. А на старте второго тайма защитник Куанса совершил ужасный обрез, и Бруну Фернандеш в касание попал с центра поля. Это был первый удар «Юнайтед» в матче, который сильно повлиял на дальнейшую динамику, и «Ливерпуль» упустил в итоге два очка.

Но что на самом деле это поменяло в ощущении от игры?

Подробнее об одном из ключевых матчей за золото в АПЛ:
«Ливерпуль» отдал лидерство в АПЛ из-за жёсткой ошибки. Удар «МЮ» с центра перевернул игру
«Ливерпуль» отдал лидерство в АПЛ из-за жёсткой ошибки. Удар «МЮ» с центра перевернул игру

Эти два матча с рандомными событиями, повлиявшими на итоговый результат, в очередной раз возвращают к фундаментальной для футбола вещи. Тактика редко может быть ощупана на расстоянии одного матча, и если так делать, то легко свести всё к оценке результата, опуская проблемы, которые могут повторяться от матча к матчу. Тактику стоит щупать на среднесрочной, а то и на долгосрочной дистанции, делая акцент на тенденциях, а не на флуктуациях.

И если говорить о тенденциях, то возникает несколько вопросов. Для начала к «Спартаку». Разве «Спартак» не продолжал упорно долбить со смещений в центр, ограничивая смещающегося включением игрока в полуфланг, как это было в предыдущих весенних матчах? Разве «Спартак» не ограничивал себя снова в навесах в зону между вратарём и защитой, а также в любой фланговой игре? Разве «Спартак» не забил победный мяч после катбэка, вида передачи по диагонали назад, который является одним из самых опасных в современном футболе и которого команда почти полностью лишена, так как все бегут в центральные коридоры?

Да нет, всё было ровно так же, как с «Факелом» и «Уралом». Сама по себе игра не слишком отличалась от предыдущих встреч, без Лещука «Спартак» нанёс бы по воротам соперника всего два удара из штрафной за матч.

Мы писали обо всём этом ровно неделю назад, анализируя старт «Спартака» весной:
«Спартак» не забивает — и это неудивительно. Абаскаль сам ограничивает команду в атаке
«Спартак» не забивает — и это неудивительно. Абаскаль сам ограничивает команду в атаке

Теперь к «Динамо». Разве не отмечалось по предыдущим выигранным матчам (например, с «Ахматом»), что очки набираются, но проблемы с обороной в итоге не дадут команде стабильно набирать очки, чтобы бороться за титул? Разве ошибки Лещука — это нечто исключительное? Разве в этом сезоне не было матчей, где одна ошибка выбивала команду из колеи и складывающиеся до ошибки удачно игры команда не выпускала из-под контроля?

Всё это тоже было. В этом контексте, что со стороны «Спартака», что со стороны «Динамо», что со стороны «Ливерпуля» с «Юнайтед» (где очевидно, что на данный момент это просто команды разного уровня), глобально заметные тренды подтверждаются временем, и нет большого смысла дёргаться от результата к результату, анализируя конкретный матч вне перспективы времени. Счёт на табло – положительный или отрицательный – не должен никого обманывать. Одно поражение само по себе не означает, что всё плохо, а после одной победы не становится всё хорошо.

«Динамо» – «Спартак»

«Динамо» – «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эта вещь вроде бы кажется очевидной. Однако человеческое сознание таково, что мы слишком зациклены на результате. В качестве небольшого примера могу сказать, что в некоторых достаточно больших европейских командах тренеры на теориях закрывают плашку с текущим результатом матча, показывая на видео соперника. Это происходит по одной причине: если мы показываем игрокам, что будущий соперник неплохо строит атаки и опасен здесь и здесь поэтому и поэтому, а они видят, что на фрагменте эта команда уступает 0:2, сигнал «а кого мы боимся вообще?» возникнет моментально. Хорошие тренеры это понимают и занимаются профилактической работой.

Конечно, в футболе стоит избавляться от анализа, исходящего из результата — а именно он пока формирует большинство точек зрения в публичном пространстве, от «Заслуженная победа» от Абаскаля до тактических текстов от авторов, которые на них специализируются. «Динамо» и «Спартак» руками Лещука дают отличную возможность от такого мышления хотя бы попытаться отказаться.

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