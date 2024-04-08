Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике

Здесь вполне мог бы быть тактический обзор одного конкретного матча «Динамо» — «Спартак» — жанр, который стал жутко популярным в последние годы. Отмечали бы выход «Динамо» из-под прессинга, стадии, на которые разбился матч, кто в этот раз копировал «Брайтон» – в общем, всё было бы по канону подобных текстов. В итоге всё сводилось бы к тому, что план «Динамо» работал лучше, потому команда заслуженно доминировала и могла побеждать крупнее, если бы реализовала свои моменты.

Но Игорь Лещук допустил две ошибки, которым крайне сложно найти оправдание. И что? И куда теперь такие тексты?

В один день подобных матчей было сразу два. Прямо перед московским дерби «Ливерпуль» не выпускал «Юнайтед» с их трети весь первый тайм, не позволил нанести ни одного удара по своим воротам, но забил всего один. А на старте второго тайма защитник Куанса совершил ужасный обрез, и Бруну Фернандеш в касание попал с центра поля. Это был первый удар «Юнайтед» в матче, который сильно повлиял на дальнейшую динамику, и «Ливерпуль» упустил в итоге два очка.

Но что на самом деле это поменяло в ощущении от игры?

Эти два матча с рандомными событиями, повлиявшими на итоговый результат, в очередной раз возвращают к фундаментальной для футбола вещи. Тактика редко может быть ощупана на расстоянии одного матча, и если так делать, то легко свести всё к оценке результата, опуская проблемы, которые могут повторяться от матча к матчу. Тактику стоит щупать на среднесрочной, а то и на долгосрочной дистанции, делая акцент на тенденциях, а не на флуктуациях.

И если говорить о тенденциях, то возникает несколько вопросов. Для начала к «Спартаку». Разве «Спартак» не продолжал упорно долбить со смещений в центр, ограничивая смещающегося включением игрока в полуфланг, как это было в предыдущих весенних матчах? Разве «Спартак» не ограничивал себя снова в навесах в зону между вратарём и защитой, а также в любой фланговой игре? Разве «Спартак» не забил победный мяч после катбэка, вида передачи по диагонали назад, который является одним из самых опасных в современном футболе и которого команда почти полностью лишена, так как все бегут в центральные коридоры?

Да нет, всё было ровно так же, как с «Факелом» и «Уралом». Сама по себе игра не слишком отличалась от предыдущих встреч, без Лещука «Спартак» нанёс бы по воротам соперника всего два удара из штрафной за матч.

Теперь к «Динамо». Разве не отмечалось по предыдущим выигранным матчам (например, с «Ахматом»), что очки набираются, но проблемы с обороной в итоге не дадут команде стабильно набирать очки, чтобы бороться за титул? Разве ошибки Лещука — это нечто исключительное? Разве в этом сезоне не было матчей, где одна ошибка выбивала команду из колеи и складывающиеся до ошибки удачно игры команда не выпускала из-под контроля?

Всё это тоже было. В этом контексте, что со стороны «Спартака», что со стороны «Динамо», что со стороны «Ливерпуля» с «Юнайтед» (где очевидно, что на данный момент это просто команды разного уровня), глобально заметные тренды подтверждаются временем, и нет большого смысла дёргаться от результата к результату, анализируя конкретный матч вне перспективы времени. Счёт на табло – положительный или отрицательный – не должен никого обманывать. Одно поражение само по себе не означает, что всё плохо, а после одной победы не становится всё хорошо.

«Динамо» – «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эта вещь вроде бы кажется очевидной. Однако человеческое сознание таково, что мы слишком зациклены на результате. В качестве небольшого примера могу сказать, что в некоторых достаточно больших европейских командах тренеры на теориях закрывают плашку с текущим результатом матча, показывая на видео соперника. Это происходит по одной причине: если мы показываем игрокам, что будущий соперник неплохо строит атаки и опасен здесь и здесь поэтому и поэтому, а они видят, что на фрагменте эта команда уступает 0:2, сигнал «а кого мы боимся вообще?» возникнет моментально. Хорошие тренеры это понимают и занимаются профилактической работой.

Конечно, в футболе стоит избавляться от анализа, исходящего из результата — а именно он пока формирует большинство точек зрения в публичном пространстве, от «Заслуженная победа» от Абаскаля до тактических текстов от авторов, которые на них специализируются. «Динамо» и «Спартак» руками Лещука дают отличную возможность от такого мышления хотя бы попытаться отказаться.

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