У «Манчестер Сити» есть договорённость с Лукасом Пакета об условиях контракта — Ауна

У английского «Манчестер Сити» есть договорённость с бразильским полузащитником лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Лукасом Пакета о долгосрочном контракте. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, пока никаких переговоров между «Вест Хэмом» и «Сити» не ведётся, но агенты игрока ожидают, что нынешним летом клубы будут договариваться о трансфере.

В нынешнем сезоне 26-летний Пакета принял участие в 36 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.