Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш: я многим обязан Гвардиоле, он лучший тренер в истории

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле. По словам английского хавбека, испанский специалист является прекрасным тренером и великолепным человеком.

«Порой в этом сезоне я боролся с самим собой, и он всегда был рядом. Я многим ему обязан. Гвардиола — прекрасный человек, лучший менеджер в истории. Но да, для меня текущий сезон — крайне непростой. Особенно на фоне прошлой кампании», — приводит слова Грилиша City Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027-го. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет € 65 млн. «Манчестер Сити» после 31-го проведённого матча в рамках АПЛ сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице.