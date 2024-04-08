Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш: я многим обязан Гвардиоле, он лучший тренер в истории

Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш: я многим обязан Гвардиоле, он лучший тренер в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле. По словам английского хавбека, испанский специалист является прекрасным тренером и великолепным человеком.

«Порой в этом сезоне я боролся с самим собой, и он всегда был рядом. Я многим ему обязан. Гвардиола — прекрасный человек, лучший менеджер в истории. Но да, для меня текущий сезон — крайне непростой. Особенно на фоне прошлой кампании», — приводит слова Грилиша City Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027-го. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет € 65 млн. «Манчестер Сити» после 31-го проведённого матча в рамках АПЛ сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Грилиш: Месси — единственный человек в команде Гвардиолы, который мог делать то, что хочет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android