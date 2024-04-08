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Форвард «Арсенала» Жезус: не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли

Форвард «Арсенала» Жезус: не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли
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Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал, что постоянно ощущает физическую боль, играя в футбол. Напомним, недавно форвард восстановился после травмы колена, из-за которой пропустил пять матчей «канониров».

«Иногда я чувствую его [колено]. Я не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли. Я стараюсь сохранять силу духа.

Конкуренты, которые могут появиться летом? Они уже знают, хотят они этого или нет. Моя задача — усердно тренироваться и улучшать то, что мне нужно улучшать. А спекуляции будут всегда», — приводит слова Жезуса ВВС.

В нынешнем сезоне Жезус во всех турнирах за клуб отметился восемью голами и пятью результативными передачами в 28 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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