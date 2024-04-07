Игрок «Арсенала» Сака: мы усвоили урок прошлогодней чемпионской гонки

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями после минувшего матча 32-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» разгромили «Брайтон» со счётом 3:0.

«Мы знаем, что победа возвращает нас на вершину. Мы набираем обороты.

Прошлый сезон был не очень удачным, но он был великолепен с точки зрения того, что мы усвоили урок. В этом году мы чувствуем себя более комфортно. Чувствую, что команда стала лучше», — приводит слова Саки Daily Mail.

Напомним, после 31 тура чемпионата Англии «Арсенал» набрал 71 очко и на текущий момент занимает первое место, опережая «Ливерпуль» на одно очко, однако у мерсисайдцев есть игра в запасе. На третьем месте расположился «Манчестер Сити», имеющий в активе 70 очков.

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