Тренер «Аль-Насра» высказался о скандальном удалении Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о скандальном эпизоде с удалением нападающего Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

«Воспользовавшись контактом с Криштиану, соперник пожаловался на удар по лицу. Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», — приводит слова Каштру Ge.Globo.

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

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