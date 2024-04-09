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Коноплёв: Кержаков и Аршавин завоевали бы своё место в составе нынешнего «Зенита»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплёв ответил на вопрос, смогли бы воспитанники питерского клуба прошлого поколения пробиться в нынешний состав команды.

«Убежден, что Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов завоевали бы своё место в составе. Наверное, себя только исключу из этого списка», — рассказал Коноплёв в эфире программы 8-16.

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» 14 легионеров: защитники – Нино, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Нуралы Алип, Родригао, Страхиня Эракович; полузащитники: Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро и Артур; нападающие – Вильсон Изидор и Матео Кассьерра.

После 23 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 44 очками. Второе место занимает «Краснодар» (43 очка).

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