«Он должен уйти». Бывший игрок сборной Италии раскритиковал тренера «Ювентуса» Аллегри

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано подверг критике главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Интер» намного, гораздо сильнее в этом сезоне, но Аллегри, который говорит, что его карьера базируется на результатах и не выигравший ничего за три года, должен отойти. Он уже должен был сделать это в прошлом году.

«Ювентус» имеет 17 игроков международных сборных и потратил 160 миллионов евро на трансферном рынке, но играет в бездарный футбол. Игроки, кажется, не могут связать три паса.

Когда Аллегри говорит, что «Юве» должен финишировать четвёртым, это посмешище. Только посмотрите на «Болонью», они играют в отличный футбол и потратили примерно 1.5 евро.

«Милан» выиграл скудетто с Круничем, Беннасером, Калабрией и Калулу, но в этом году у «Юве» была сильнейшая команда. «Наполи» отдал трёх сильнейших игроков, они подписали Кварацхелию, Ангиссу и оторвались на 20 очков», – цитирует Кассано Football Italia.

«Ювентус» занимает третью строчку в чемпионате, в активе команды Массимилиано Аллегри 62 очка.

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