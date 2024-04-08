Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной»

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету Гатти.

После окончания матча главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своего клуба. «Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать лучше. Есть и психологические моменты, всё же мы давно не выигрывали Серию А. В первом тайме нам ничто не угрожало. Три наших гола были отменены из-за сантиметрового офсайда, также мы создавали моменты во втором тайме.

Да, мы рисковали пропустить в конце матча после технической ошибки, но я бы не стал упрекать игроков. Они проводят хороший сезон, мы делаем всё для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков.

Мы хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но не думаю, что кто-то даже в мечтах может такого достичь. Сейчас важнее всего результат.

Мы должны были вести 2:0 к перерыву. Не забили второй мяч, и то, что «Фиорентина» стала биться, было неизбежно. У нас были моменты в результате контратак, и мы могли бы распорядиться ими лучше», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 31 матч. «Фиорентина» находится на 10-м месте, заработав 43 очка за 30 сыгранных матчей.