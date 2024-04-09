Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига опубликовала постер в честь голкипера «Реала» Андрея Лунина

Ла Лига опубликовала постер в честь голкипера «Реала» Андрея Лунина
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный аккаунт испанской Ла Лиги отметил успехи украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в нынешнем сезоне.

Пресс-служба лиги отметила важный показатель игрока сборной Украины. В социальных сетях Ла Лиги пресс-служба опубликовала постер, посвящённый голкиперу Лунину. Вратарь имеет самый высокий процент сейвов в местном чемпионате – 78%.

Фото: Официальный аккаунт Ла Лиги

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отметим, что под постером было короткое сообщение от лиги. «Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Андрей сыграл в 24 матчах во всех турнирах: 19 мячей пропущено и ещё 11 поединков было проведено «на ноль». «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 75 очков после 30 туров.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Анчелотти извинился перед Луниным за то, что он не сможет претендовать на трофей Саморы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android