Ла Лига опубликовала постер в честь голкипера «Реала» Андрея Лунина

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Официальный аккаунт испанской Ла Лиги отметил успехи украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в нынешнем сезоне.

Пресс-служба лиги отметила важный показатель игрока сборной Украины. В социальных сетях Ла Лиги пресс-служба опубликовала постер, посвящённый голкиперу Лунину. Вратарь имеет самый высокий процент сейвов в местном чемпионате – 78%.

Фото: Официальный аккаунт Ла Лиги

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Отметим, что под постером было короткое сообщение от лиги. «Андрей Лунин – лучший вратарь чемпионата по проценту сейвов», – говорится в сообщении Ла Лиги.

В этом сезоне Андрей сыграл в 24 матчах во всех турнирах: 19 мячей пропущено и ещё 11 поединков было проведено «на ноль». «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 75 очков после 30 туров.

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