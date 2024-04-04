Анчелотти извинился перед Луниным за то, что он не сможет претендовать на Трофей Саморы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти извинился перед голкипером Андреем Луниным из-за того, что он не сможет выиграть Трофей Саморы, который ежегодно достается вратарю, пропустившему наименьшее количество голов в Примере, сообщает Defensa Central.

По данным источника, сейчас у Лунина наименьший показатель пропущенных голов в чемпионате Испании, однако, для того, чтобы претендовать на победы нужно провести не меньше 28 матчей. В нынешнем сезоне Лунин провёл 18 игр и даже если выйдет в составе в каждом туре Примеры, то у него будет в активе 26 игр.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Анчелотти в нынешнем сезоне чередовал в воротах команды Лунина с Кепой Аррисабалагой и извинился перед Андреем за то, что из-за этих ротаций он теперь не может претендовать на трофей.

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