Гранат: не вижу лидеров в «Динамо» — они нужны, когда команде тяжело

Бывший российский футболист Владимир Гранат считает, что в нынешнем составе московского «Динамо» нет лидеров. По мнению Граната, основными фаворитами чемпионской гонки являются «Зенит» и «Краснодар».

«Судя по матчу со «Спартаком», Личке надо было убирать из состава Лещука. Но решение принимает тренер, но, по моему мнению, это странное решение. Потому что у Лещука была результативная ошибка с «Ростовом» при счёте 0:0 и в матче со «Спартаком» всё тоже было плохо.

Я думаю, что «Зенит» и «Краснодар» являются основными фаворитами на чемпионство. Когда команде тяжело, нужны лидеры и исполнители, а сейчас в «Динамо» я таких не вижу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.