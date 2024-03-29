В УЕФА назвали безопасность на Евро-2024 главным приоритетом

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что безопасность на предстоящем чемпионате Европы 2024 года будет главным приоритетом для организаторов. Также в УЕФА отметили, что сотрудничают с органами власти Германии и правоохранителями для разработки достойных механизмов безопасности.

«Безопасность на чемпионате Европы — 2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнёрами в разработке надлежащих и надёжных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры», — приводит заявление пресс-службы УЕФА информационное агентство ТАСС.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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