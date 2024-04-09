Экс-игрок «Ливерпуля» Пол Инс заявил, что не считает Салаха топ-игроком

Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс заявил, что с точки зрения технической составляющей нападающий мерсисайдского клуба Мохамед Салах не является игроком топ-уровня.

«Является ли он бомбардиром топ-уровня? Да! Думаю, статистика в этом смысле говорит сама за себя. Но что касается технической составляющей, то я бы не сказал, что по этому компоненту Салах топ. Я говорю о том, что иной раз он не столь хорошо обращается с мячом, когда его нужно доставить в штрафную соперника. Но если говорить о качествах бомбардира, то да, безусловно, Мохамед — это мировой уровень», — приводит слова Инса британское интернет-издание Mirror.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.