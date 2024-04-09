Игрок «Крыльев Советов» Ороско рассказал, что их с Гарре познакомил Энцо Фернандес

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал о знакомстве с вингером самарцев Бенхамином Гарре. По словам Ороско, их познакомил полузащитник сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес.

«У нас есть общий друг — Энцо Фернандес из «Челси». В 2021 году мы впервые встретились, когда решили все вместе поужинать. Мы много не говорили, ведь не были такими уж близкими приятелями. Но позже, когда я был в «Ланусе», а он в «Уракане», мы начали общаться чаще.

Когда я сказал ему, что у меня есть вариант приехать в «Крылья», он был очень доволен. Сказал, что тут невероятно красиво, что это очень хороший клуб, который всё предоставляет. Здесь спокойно и можно играть в футбол без всяких проблем», — сказал Ороско в эфире «Матч ТВ».

Напомним, левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.

23-летний Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.