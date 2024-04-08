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Игрок «Крыльев Советов» Ороско рассказал о тренировках с Лионелем Месси

Игрок «Крыльев Советов» Ороско рассказал о тренировках с Лионелем Месси
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22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско поделился воспоминаниями о совместных тренировках с основной сборной Аргентины, в составе которой был Лионель Месси.

«У нас был спарринг за две недели до поездки на турнир (молодёжных сборных — Прим. «Чемпионата») в Россию. Мы тренировались и играли вместе с главной сборной Аргентины. Это была большая радость для каждого, мы должны были концентрироваться на том, что тренируемся с лучшими игроками мира.

С Месси мне удалось пообщаться, но совсем немного. Мы сфотографировались и перекинулись парой фраз. Лео спрашивал, ждём ли мы поездки в Россию и как мы готовы», — сказал Ороско в эфире «Матч ТВ».

Напомним, левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.

Напомним, Лионель Месси является восьмикратным обладателем награды лучшему игроку года — «Золотого мяча».

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