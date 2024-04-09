Первый тренер Чалова отреагировал на продление контракта нападающего с ЦСКА

Павел Коваль, являющийся первым тренером нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал продление контракта игрока с клубом.

«Рад, что нашли компромисс и продлили контракт. Будет спокойно готовиться и играть за ЦСКА. Он же воспитанник клуба. Если Федя будет хорошо играть, то будет играть и в европейском клубе, и за сборную. Пусть доказывает своей игрой, что может выходить в стартовом составе», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Фёдор Чалов – воспитанник Академии ПФК ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.