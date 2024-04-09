Гендиректор ЦСКА — о контракте Чалова: мы учли желание Фёдора попробовать силы в Европе

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с нападающим Фёдором Чаловым. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Фёдором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счёте мы достигли компромисса, в котором были учтены как принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту. Всё зависит от Фёдора, и мы рассчитываем на серьёзную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев в своём телеграм-канале.

Фёдор Чалов – воспитанник Академии ПФК ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч, в которых забил 85 голов.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.