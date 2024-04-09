Шалимов оценил работу Мусаева в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру южной команды под руководством Мурада Мусаева. По его мнению, владелец клуба Сергей Галицкий доволен нынешней атакующей игрой «Краснодара». Также он отметил переход команды на схему 4-3-3.

«Постепенно Мусаев перестраивает команду — убрали из состава Кайо, повыше стал играть Сперцян, что точно пошло на пользу.

«Краснодар» вернулся к своей манере игры, на схему 4-3-3, атакующий вариант. Уверен, что Сергей Галицкий очень доволен — когда адреналин прёт, нет тягомотины, когда атака на атаку», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по ходу нынешнего сезона Мурад Мусаев сменил на посту главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.