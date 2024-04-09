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Андрей Червиченко: не думаю, что с Мусаевым «Краснодар» ждёт успех

Андрей Червиченко: не думаю, что с Мусаевым «Краснодар» ждёт успех
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о новом главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Мне Мусаев нравится меньше, чем Ивич. Не думаю, что было правильно его менять. Думаю, смена тренера — одна из причин, по которой «Краснодар» не сможет доехать на первом месте. Неправильно было расставаться с Ивичем. Понятно, что эмоции, обидно было вылетать от не самой сильной команды в Кубке, но такое бывает не только с «Краснодаром». Работу Мусаева мы видели, как команда проваливала турниры и покруче. Не думаю, что с этим тренером «Краснодар» ждёт успех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча.

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