Андрей Червиченко: не думаю, что с Мусаевым «Краснодар» ждёт успех

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о новом главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Мне Мусаев нравится меньше, чем Ивич. Не думаю, что было правильно его менять. Думаю, смена тренера — одна из причин, по которой «Краснодар» не сможет доехать на первом месте. Неправильно было расставаться с Ивичем. Понятно, что эмоции, обидно было вылетать от не самой сильной команды в Кубке, но такое бывает не только с «Краснодаром». Работу Мусаева мы видели, как команда проваливала турниры и покруче. Не думаю, что с этим тренером «Краснодар» ждёт успех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча.