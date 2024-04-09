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Жезус — о конкуренции с Хаверцем: Кай — невероятный футболист

Жезус — о конкуренции с Хаверцем: Кай — невероятный футболист
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о конкуренции на позиции нападающего с Каем Хаверцем.

«Если вы увидите, как он работает, то поймёте, что Кай — невероятный футболист. Это (конкуренция. — Прим. «Чемпионата») — цена, которую вы платите, если хотите играть в таком большом клубе. Чтобы играть, нужно бороться. Если ты не играешь, лучшее, что тебе нужно сделать, — это попытаться помочь команде. Я никогда не жалуюсь», — приводит слова Жезуса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Жезус отметился восемью голами и пятью результативными передачами в 28 матчах во всех турнирах за лондонский клуб. Ориентировочная стоимость бразильского футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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