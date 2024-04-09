Жезус рассказал, как отнёсся к слухам о желании «Арсенала» купить ещё одного форварда

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, как отнёсся к слухам о желании «Арсенала» купить ещё одного форварда грядущим летом.

«Эду (спортивный директора клуба. — Прим. «Чемпионата») и Артета уж точно знают, хотят ли они ещё одного нападающего или нет!.. Моя работа — усердно тренироваться, совершенствоваться и помогать «Арсеналу» выигрывать трофеи. Слухи есть слухи, они будут всегда», — приводит слова Жезуса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Жезус отметился восемью голами и пятью результативными передачами в 28 матчах во всех турнирах за лондонский клуб. Ориентировочная стоимость бразильского футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.