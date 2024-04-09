Нахушев: я не против «Зенита», но хочется нового чемпиона, ощущений и эмоций

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «быками» и петербургским «Зенитом», который состоится 13 апреля.

«Игра «Краснодар» — «Зенит» будет не чемпионской, как «золотой» матч, но определяющей. После этого командам предстоит ещё сыграть, и борьба за чемпионство не закончится. Мы видим, что каждый преследует свои цели, отбирают друг у друга очки. Команды из низа таблицы навязывают борьбу более сильным клубам. Те же «Краснодар» и «Зенит» тоже теряли очки.

От исхода этой игры может многое определиться, но не всё. Я думаю, что будет борьба до последнего тура, потому что это интереснее и такого давно не было. Я буду болеть за «Краснодар», хоть у меня много приятелей в «Зените». Хочется, чтобы «Краснодар» победил, раз он в борьбе за чемпионство. Если бы на месте «Краснодара» был другой клуб, я бы отдавал предпочтение этой команде. Не имею ничего против «Зенита», но хочется нового чемпиона, ощущений, эмоций, статей и разборов», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.