Камоцци: связка Чалов — Миранчук в «Аталанте»? Звучит неплохо

Популярный итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о возможном переходе российского нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в «Аталанту». Отметим, что за клуб из Бергамо выступает отечественный полузащитника Алексей Миранчук.

«Связка Чалов — Миранчук в «Аталанте»? Звучит неплохо, но не думаю, что у Фёдора много шансов перейти в «Аталанту». Хотя уровень мастерства однозначно позволяет Чалову рассчитывать на европейскую карьеру. Просто «Аталанта» очень избирательна при покупке игроков», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым. Предыдущий трудовой договор между сторонами был рассчитан до конца года. Новое соглашение будет действовать до завершения следующего сезона.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и три результативные передачи.